GRANNLÄNET: Kvinna död efter singelolycka

Tidigare i dag inträffade en trafikolycka på väg 209 väster om Östra Husby i Norrköpings kommun i grannlänet Östergötland. Nu meddelar polisen att en kvinna avlidit.

Det var vid 15-tiden på tisdagen som en singelolycka inträffade på väg 209 några kilometer väster om Östra Husby i Norrköpings kommun.

En personer beskrevs tidigt vara skadad och fick föras med ambulans till sjukhus med allvarliga skador. Vägen stängdes av helt och vid 18-tiden på tisdagskvällen meddelar polisen att en person avlidit.

Det rör sig om en kvinna i 55-årsåldern vars liv inte gick att rädda. Hennes anhöriga är underrättade och orsaken till olyckan ska utredas vidare.

Bilen har tagits i beslag, skriver polisen.