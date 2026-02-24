24 februari 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

GRANNLÄNET: Kvinna död efter singelolycka

Bilden är en genrebild. Foto: Bildbyrån

GRANNLÄNET: Kvinna död efter singelolycka

BLÅLJUS 24 februari 2026 18.15

Tidigare i dag inträffade en trafikolycka på väg 209 väster om Östra Husby i Norrköpings kommun i grannlänet Östergötland. Nu meddelar polisen att en kvinna avlidit.

Annons:

Det var vid 15-tiden på tisdagen som en singelolycka inträffade på väg 209 några kilometer väster om Östra Husby i Norrköpings kommun. 

En personer beskrevs tidigt vara skadad och fick föras med ambulans till sjukhus med allvarliga skador. Vägen stängdes av helt och vid 18-tiden på tisdagskvällen meddelar polisen att en person avlidit.

Det rör sig om en kvinna i 55-årsåldern vars liv inte gick att rädda. Hennes anhöriga är underrättade och orsaken till olyckan ska utredas vidare.

Bilen har tagits i beslag, skriver polisen.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt