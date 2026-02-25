25 februari 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Just nu: Räddningsinsats på torget i Vimmerby

Foto: Privat

Just nu: Räddningsinsats på torget i Vimmerby

BLÅLJUS 25 februari 2026 13.23

Det blev stort pådrag till Vimmerbys torg kring lunchtid, tre brandbilar var på plats, följt av även ambulans. Insatsledare Roger Linder har mer information.

Annons:

Vid 12.30-tiden anlände flera av räddningstjänstens fordon till torget.

– Vi har varit på plats och hjälpt en äldre man. Jag vet inte så mycket om det, om han antingen fallit ihop eller slagit i på grund av halkan. Det var förbipasserande som såg det, som larmade, säger Roger Linder.

Att räddningstjänsten larmades berodde på att närmaste ambulans var långt borta.

– Eftersom det inte var någon ambulans i närheten blev vi larmade.

På ambulansens presstjänst bekräftas att räddningstjänsten varit behjälplig till ambulansen.

– Ambulans är fortfarande kvar på platsen, säger operatören.

Artikeln kan komma att uppdateras.

Annons:

Lotta Madestam

lotta.madestam@dagensvimmerby.se

073 848 65 05

Annons:

Annons:

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt