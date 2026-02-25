Just nu: Räddningsinsats på torget i Vimmerby

Det blev stort pådrag till Vimmerbys torg kring lunchtid, tre brandbilar var på plats, följt av även ambulans. Insatsledare Roger Linder har mer information.

Vid 12.30-tiden anlände flera av räddningstjänstens fordon till torget.

– Vi har varit på plats och hjälpt en äldre man. Jag vet inte så mycket om det, om han antingen fallit ihop eller slagit i på grund av halkan. Det var förbipasserande som såg det, som larmade, säger Roger Linder.

Att räddningstjänsten larmades berodde på att närmaste ambulans var långt borta.

– Eftersom det inte var någon ambulans i närheten blev vi larmade.

På ambulansens presstjänst bekräftas att räddningstjänsten varit behjälplig till ambulansen.

– Ambulans är fortfarande kvar på platsen, säger operatören.

Artikeln kan komma att uppdateras.