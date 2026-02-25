Just nu: Räddningsinsats på torget i Vimmerby

Vid 12.30-tiden anlände flera av räddningstjänstens fordon till torget.
– Vi har varit på plats och hjälpt en äldre man. Jag vet inte så mycket om det, om han antingen fallit ihop eller slagit i på grund av halkan. Det var förbipasserande som såg det, som larmade, säger Roger Linder.
Att räddningstjänsten larmades berodde på att närmaste ambulans var långt borta.
– Eftersom det inte var någon ambulans i närheten blev vi larmade.
På ambulansens presstjänst bekräftas att räddningstjänsten varit behjälplig till ambulansen.
– Ambulans är fortfarande kvar på platsen, säger operatören.
Artikeln kan komma att uppdateras.