TVÅ GICK GENOM ISEN – BÅDA TILL SJUKHUS

Två personer gick genom isen utanför Loftahammar i Västerviks kommun på lördagsförmiddagen. Enligt räddningstjänstens ledningscentral fick båda följa med ambulans till sjukhus.

Det var strax efter elva på lördagen som SOS fick larm om drunkning vid Näset utanför Loftahammar i Västerviks kommun. Det visade sig att två personer gått genom isen.

– De hade själva tagit sig upp och larmat räddningstjänst och ambulans, berättar räddningstjänstens ledningsoperatör.

Enligt räddningstjänstens ledningscentral fick en av dem följa med ambulans till sjukhus för kontroll.

Lite senare, runt 15.30-tiden, uppger räddningstjänstens ledningscentral för oss att båda fick följa med till sjukhus.

HÄR kan du läsa den varning räddningstjänsten gick ut med i går gällande just förrädiska isar.