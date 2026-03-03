LÄNET: MAN FÖRD TILL SJUKHUS – STÅNGAD AV TJUR

Bilden är en genrebild. Foto: Mostphotos/Bildbyrån

En ovanlig händelse inträffade i länet under tisdagen. En man stångades av en tjur och fick föras till sjukhus.

Det ska ha varit vid 09.25-tiden som händelsen inträffade i Blomstermåla i Mönsterås kommun. En man i 50-årsåldern har fått föras med ambulans till sjukhus efter en olycka på en gård söder om Ålem.

Mannen ska ha blivit stångad av en tjur.

"Polisen har ingen närmare information om mannens skadeläge", skriver polisen.

Man har varit på plats och dokumenterat olycksplatsen och även talat med vittnen.

"Olyckan kommer att utredas som arbetsmiljöbrott", skriver polisen.