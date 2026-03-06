06 mars 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

BIL FATTADE ELD UNDER FÄRD – BLEV TOTALFÖRSTÖRD

Foto: Bildbyrån

BIL FATTADE ELD UNDER FÄRD – BLEV TOTALFÖRSTÖRD

BLÅLJUS 06 mars 2026 14.45

En personbil började brinna under färd på Handelsvägen i Hultsfred på fredagen. När räddningstjänsten kom fram till platsen var bilen övertänd och totalförstörd. 

Annons:

Larmet inkom till SOS Alarm klockan 14.35 på fredagen.

Enligt de initiala uppgifterna rör det sig om en brinnande personbil på Handelsvägen i Hultsfred.

Michael Hesselgård vid räddningstjänsten berättar att det började ryka från bilen under färd. Sedan tog sig elden snabbt och bilen blev totalförstörd

– Vår insats håller på, men det är ingenting kvar av bilen. Bilen är totalförstörd och vi har snart släckt ner den, men hela bilen är övertänd. Någonstans i motorn har det börjat brinna och sedan har det brunnit inne i kupén. När vi kom fram brann det genom motorhuven och i hela kupén, säger Michael Hesselgård. 

Det var inne på Hultsfredshusområdet som bilen började brinna. 

– Man var på väg och skulle besikta bilen när den började brinna under färd. Det är högst oklart vad som har hänt, säger Michael Hesselgård.

Två personer färdades i bilen och ingen kom till skada i samband med branden.

Uppdatering 15.20:

Räddningstjänsten håller på och packar ihop sina grejer för att vända tillbaka till stationen igen. Det är oklart när den totalförstörda bilen kommer bärgas från platsen.

– Vi vet inte när det blir bärgning. Den är fortfarande varm, men killarna som färdades i bilen har själva beställt bärgare. Det kan vara så att den står tills i morgon. Vi får se, säger Hesselgård.

Bilen står inte trafikfarligt till på handelsområdet. 

– Den står på ena sidan på en vägbana och är inte skymd. Tekniska kontoret kommer åka ut och sätta upp koner för att varna så ingen kör in i bilen i kväll.

Texten uppdateras.

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

Annons:

Annons:

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt