Larmet inkom till SOS Alarm klockan 14.35 på fredagen.
Enligt de initiala uppgifterna rör det sig om en brinnande personbil på Handelsvägen i Hultsfred.
Michael Hesselgård vid räddningstjänsten berättar att det började ryka från bilen under färd. Sedan tog sig elden snabbt och bilen blev totalförstörd.
– Vår insats håller på, men det är ingenting kvar av bilen. Bilen är totalförstörd och vi har snart släckt ner den, men hela bilen är övertänd. Någonstans i motorn har det börjat brinna och sedan har det brunnit inne i kupén. När vi kom fram brann det genom motorhuven och i hela kupén, säger Michael Hesselgård.
Det var inne på Hultsfredshusområdet som bilen började brinna.
– Man var på väg och skulle besikta bilen när den började brinna under färd. Det är högst oklart vad som har hänt, säger Michael Hesselgård.
Två personer färdades i bilen och ingen kom till skada i samband med branden.
Uppdatering 15.20:
Räddningstjänsten håller på och packar ihop sina grejer för att vända tillbaka till stationen igen. Det är oklart när den totalförstörda bilen kommer bärgas från platsen.
– Vi vet inte när det blir bärgning. Den är fortfarande varm, men killarna som färdades i bilen har själva beställt bärgare. Det kan vara så att den står tills i morgon. Vi får se, säger Hesselgård.
Bilen står inte trafikfarligt till på handelsområdet.
– Den står på ena sidan på en vägbana och är inte skymd. Tekniska kontoret kommer åka ut och sätta upp koner för att varna så ingen kör in i bilen i kväll.
Texten uppdateras.