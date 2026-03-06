En personbil började brinna under färd på Handelsvägen i Hultsfred på fredagen. När räddningstjänsten kom fram till platsen var bilen övertänd och totalförstörd.

Larmet inkom till SOS Alarm klockan 14.35 på fredagen.

Enligt de initiala uppgifterna rör det sig om en brinnande personbil på Handelsvägen i Hultsfred.

Michael Hesselgård vid räddningstjänsten berättar att det började ryka från bilen under färd. Sedan tog sig elden snabbt och bilen blev totalförstörd.

– Vår insats håller på, men det är ingenting kvar av bilen. Bilen är totalförstörd och vi har snart släckt ner den, men hela bilen är övertänd. Någonstans i motorn har det börjat brinna och sedan har det brunnit inne i kupén. När vi kom fram brann det genom motorhuven och i hela kupén, säger Michael Hesselgård.

Det var inne på Hultsfredshusområdet som bilen började brinna.

– Man var på väg och skulle besikta bilen när den började brinna under färd. Det är högst oklart vad som har hänt, säger Michael Hesselgård.

Två personer färdades i bilen och ingen kom till skada i samband med branden.

Uppdatering 15.20:

Räddningstjänsten håller på och packar ihop sina grejer för att vända tillbaka till stationen igen. Det är oklart när den totalförstörda bilen kommer bärgas från platsen.

– Vi vet inte när det blir bärgning. Den är fortfarande varm, men killarna som färdades i bilen har själva beställt bärgare. Det kan vara så att den står tills i morgon. Vi får se, säger Hesselgård.

Bilen står inte trafikfarligt till på handelsområdet.

– Den står på ena sidan på en vägbana och är inte skymd. Tekniska kontoret kommer åka ut och sätta upp koner för att varna så ingen kör in i bilen i kväll.

Texten uppdateras.