Polisen larmades till Gamleby efter en misshandel på en buss. Foto: Arkivbild

JUST NU: KVINNOR MISSHANDLADE PÅ BUSS

BLÅLJUS Kopiera länk Kopiera länk

Under fredagen inträffade en ovanlig händelse på en buss under färd. Två kvinnor blev misshandlade av en kvinna.

Annons:

Polis och ambulans larmades till Pressbyrån i Gamleby. Kvinnorna undersöktes av ambulanspersonal, men det finns inga uppgifter om att de ska ha behövt följa med till sjukhus. Polisen har kunnat förhöra båda på plats. De drabbade är cirka 25 år respektive cirka 50. Den misstänkta hade lämnat platsen när polisen kom dit och har inte hörts.

Annons:

Jakob Karlsson jakob.karlsson@dagensvimmerby.se 073 501 41 26

Annons: