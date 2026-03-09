Misstanke om brott efter branden i Hultsfred

Räddningstjänsten har larmats om en gräsbrand i Hultsfred. Två "grabbar" får nu lovord för sin insats. Polisen har upprättat en anmälan.

Larmet om gräsbranden kom vid 16.25-tiden. Det ska röra sig om en gräsbrand på Oskarsgatan i Hultsfred.

– Det är en mindre brasa på 25 gånger 20 meter ungefär mellan två vägar nere vid sjön Hulingen mot reningsverket, berättar Ulf Bowein vid räddningstjänsten.

Han hyllar två personer från allmänheten för ett rådigt ingripande.

– Det var två grabbar i en firmabil som agerade föredömligt. Den ena larmade 112 och den andra gav sig på branden med en pulversläckare och en piasavakvast och försökte slå ned lågorna. De hade gjort ett bra jobb innan vi kom dit.

Räddningstjänsten har nu avslutat insatsen.

– Vi har varit här och det var ganska odramatiskt för oss. Vi har släckt ned och jobbat med eftersläckning.

Polisen har också skickats till platsen.

– De pratar med folk som var här innan oss. Det är ganska onaturligt att det börjar brinna så, men vi har inte kunnat hitta några tecken på förklaring till brandens uppkomst, säger Ulf Bowein.

Polisen skriver vid 18.15-tiden att man varit på plats och att vittnen sett två okända personer tända eld på gräset och sedan lämnat platsen.

En anmälan om allmänfarlig vårdslöshet har upprättats. Det finns ingen misstänkt.

Texten har uppdaterats.