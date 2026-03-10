MISSTÄNKT FÖREMÅL I KALMAR – BOMBSKYDDET PÅ VÄG

Ett misstänkt farligt föremål har anträffats i Gamla stan i Kalmar.

Polisen gick vid lunchtid på tisdagen ut med att en misstänkt farligt föremål anträffats utomhus i anslutning till en fastighet. Det ska röra sig om Skansgatan och i närheten av Kalmar slott. Föremålet är placerat mellan kyrkogården och vattnet.

Polisen har nu upprättat en avspärrning och nationella bombskyddet är på väg till platsen för bedömning.

Det finns i nuläget inga uppgifter om några skadade personer.

Den avspärrning som är upprättad innefattar kyrkogården och någon biltrafik påverkas inte.

"I nuläget är det ingen som behövts inrymmas eller utrymmas", skriver polisen.