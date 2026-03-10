MISSTÄNKTA FÖREMÅLET I KALMAR BEDÖMS VARA SKARPT

Ett misstänkt farligt föremål har anträffats i Gamla stan i Kalmar. Efter undersökning har föremålet bedömts vara skarpt.

Polisen gick vid lunchtid på tisdagen ut med att en misstänkt farligt föremål anträffats utomhus i anslutning till en fastighet. Det ska röra sig om Skansgatan och i närheten av Kalmar slott. Föremålet är placerat mellan kyrkogården och vattnet.

Polisen upprättade en avspärrning och nationella bombskyddet kallades till platsen. Vid 16.50 meddelade polisen att föremålet bedömdes vara skarpt och att det hanterats av bombskyddet.

Avspärrningen som upprättats är nu hävd och ingen har skadats i samband med händelsen. Bombskyddet och teknikerna är klara på platsen. Polisen har upprättat en anmälan om grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.

– Jag har inga detaljer kring hur de har hanterat föremålet, men de är klara på platsen, säger Evelina Olsson vid polisen.