JUST NU: ALLVARLIG ARBETSPLATSOLYCKA I VIMMERBY

En allvarlig arbetsplatsolycka inträffade under måndagseftermiddagen på ett företag i Vimmerby. En man har förts till sjukhus.

Det var vid klockan 14.07 som larmet om arbetsplatsolyckan kom.

– Det är på ett däckföretag i Vimmerby som en man ska ha fått ström i sig och förts till sjukhus. Mer än så vet vi inte nu och jag har ingen information om skadeläget, berättar Filip Annas, presstalesperson vid polisens regionledningscentral.

– Nu kommer vi att åka till arbetsplatsen för att bland annat hålla förhör med eventuella vittnen. Vi ska också åka till sjukhuset och hålla förhör med den drabbade mannen när det är möjligt. Ärendet hanteras just nu som en arbetsplatsolycka, sedan får utredningen visa om det finns någon misstanke om brott, säger Annas.