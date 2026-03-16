Kran stod på och vattenfyllde lägenhet i Tuna

Räddningstjänsten i Vimmerby kommun har fått larm om vattenskada i byggnad i Tuna.

Larmet inkom till SOS Alarm klockan 16.21 på måndagen.

Enligt de initiala uppgifterna i larmet rör det sig om vattenskada i byggnad på Stationsgränd i Tuna.

Räddningstjänstens ledningsoperatör berättar vid 16.40-tiden att personerna som bor i bostaden har upptäckt att det är vattenfyllt i deras hem.

– Det är ingen pågående läcka utan det handlar om någon som har glömt att stänga av kranen. Man uppger att det är två centimeter vatten på golvet. Vi är inte framme med räddningstjänsten än, men vi är på väg dit, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.

Uppdatering 17.30

När räddningstjänsten anlände till lägenheten hade ägarna själva hunnit få upp ganska mycket vatten, vilket gjorde att räddningstjänstens insats blev rätt så kortvarig. Ägarna får i uppdrag att ta kontakt med fastighetsägaren gällande vattenskadan.

– Det var en kran som hade stått på i lägenheten under dagen. Det resulterade att det kom en del vatten på golv och kök, säger operatören.

Texten uppdateras.