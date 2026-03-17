Man fick ström i kroppen – anmälan upprättad

Under gårdagen inträffade en arbetsplatsolycka på ett företag i Vimmerby. En ung man fick ström genom kroppen.

Det var vid 14-tiden på måndagen som arbetsplatsolyckan inträffade.

– Det är på ett däckföretag i Vimmerby som en man ska ha fått ström i sig och förts till sjukhus. Mer än så vet vi inte nu och jag har ingen information om skadeläget, berättade Filip Annas, presstalesperson vid polisens regionledningscentral.

Vid 19.45-tiden gick regionen ut med att personen klarat sig med lindriga skador, men att han då fortfarande var kvar på sjukhuset. Mannen som är i 20-årsåldern är bosatt i Vimmerby kommun.

– Han fick ström i sig när han hanterade någon elsladd, men hur det gått till vet vi inte, säger Håkan Karlsson vid polisen.

En anmälan om vållande till kroppsskada är upprättad, men det finns ingen misstänkt.