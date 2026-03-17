JUST NU: EN PERSON FÖRD TILL SJUKHUS EFTER BRANDEN

Räddningstjänsten har just larmats om en lägenhetsbrand i Västervik.

Enligt larmet, som kom in till SOS Alarm vid klockan 15.32 på tisdagseftermiddagen, ska det brinna i en lägenhet i ett flerfamiljshus på Perugatan. Ärendeomfattningen beskrivs som hög i larmet.

Någon övrig information har vi ännu inte om det inträffade.

Uppdatering klockan 15.50:

När räddningstjänsten kom till platsen kunde man konstatera att det brann i en fläkt och att det var rökfyllt ut i trapphuset. Branden är nu släckt och arbetet med att vädra ur lägenheten och trapphuset har inletts. Räddningstjänsten ska också kontrollera ventilationen innan man avvecklar.

Ambulans larmades till platsen för att kontrollera de boende, men enligt räddningstjänsten finns det inga uppgifter om att någon person ska ha kommit till skada.

Uppdatering klockan 16.00:

Operatören på SOS Alarms händelseinfo meddelar att en person har förts med ambulans till sjukhus efter branden. Skadeläget för den drabbade personen är okänt.