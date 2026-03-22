Larm om utomhusbrand var kontrollerad eldning

Räddningstjänsten i Vimmerby kommun fick larm om en utomhusbrand i Frödingehult, öster om Vimmerby, på lördagskvällen. Det visade sig vara en kontrollerad eldning.

Larmet om utomhusbranden inkom till SOS Alarm klockan 22.34 på lördagen. Det var till Frödingehult, öster om Vimmerby, som räddningstjänsten fick rycka ut på lördagskvällen.

– Man hade sett lågor på håll och var orolig för vad det var som brann. När vi kom fram så var det någon som eldade så det var en kontrollerad eldning, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.