LADA ÖVERTÄND I MÅLILLA – ARBETET PÅGÅR ETT PAR TIMMAR TILL

En lada i Målilla brann ner till grunden och gick inte att rädda på söndagskvällen. Foto: Räddningstjänsten

Räddningstjänsten i Hultsfreds kommun har fått larm om brand i byggnad på Vetlandavägen i Målilla.

Larmet inkom till SOS Alarm klockan 20.22 på söndagskvällen.

Det ska vara en lantbruksbyggnad som är i brand på Vetlandavägen i Målilla.

Polisen skriver på sin hemsida att det är en lada som är övertänd. Inga personer eller djur ska befinna sig i ladan. Polispatrull är på väg till platsen för att biträda räddningstjänsten.

Räddningstjänstens ledningsoperatör berättar att ladan är bortom all räddning. Det pågår just nu ett arbete för att begränsa branden och se till att den inte sprider sig vidare.

Ungefär 15 meter från ladan ligger ett bostadshus som räddningstjänsten skyddar från brand.

– När vi kom fram var ladan fullt övertänd och den kommer inte gå att rädda. Det fanns också spridningsrisk till huset, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.

Enligt räddningstjänstens prognos väntas arbetet pågå ett par timmar till.

– Vi har ett stort gnistregn och det finns risk för gräsbränder. Vi har avsatt en enhet som är dedikerad till att hantera potentiella gräsbränder på grund av gnistregnet.

Enheter från Rosenfors, Hultsfred och Virserum arbetar på platsen.

Texten uppdateras.