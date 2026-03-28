LÄNET: STORBRAND I NATT – 90 000 HÖNOR TROS HA DÖTT

Omkring 90 000 hönor befaras ha dött vid en storbrand hos äggproducenten CA Cedergren utanför Fliseryd i natt. Polisen utreder ärendet som misstänkt mordbrand.

Det var två timmar in på lördagsdygnet som SOS Alarm fick samtal om en omfattande brand hos landets största äggproducent, CA Cedergren, utanför Fliseryd i Mönsterås kommun.

På plats kunde räddningstjänsten konstatera en fullt utvecklad brand i ett av hönseriets längor, cirka 140 gånger 40 meter stor. Längan, som inrymde omkring 90 000 hönor, brann under natten ned till grunden. I stort sett samtliga fåglar tros ha dött i branden.

Totalt har räddningstjänsten varit på plats med över 20 enheter från fem kommuner och ännu under sena lördagsmorgonen jobbade man med att släcka branden och undvika spridning, uppger operatören på Räddningstjänst Sydost.

Andra gången man drabbas

Polisen biträder räddningstjänsten under släckningsarbetet och har spärrat av området. Då det i nuläget är helt okänt hur det börjat brinna kommer polisen utreda ärendet som misstänkt mordbrand.

– Det finns i nuläget inget som pekar på att branden ska vara anlagd. Att vi utreder den som mordbrand är för att kunna fastslå brandorsaken, säger Filip Annas, presstalesperson hos polisen.

Sommaren 2022 var samma företag drabbat av ytterligare en omfattande brand. Då var det också närmare 90 000 fåglar som dog.