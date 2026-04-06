ÖVERTÄND HJULLASTARE PÅ FÖRETAG I FRÖDINGE

En hjullastare började brinna på Frödinge sågverk under natten mellan skärtorsdagen och långfredagen och var helt övertänd när räddningstjänsten kom fram till platsen. Foto: Privat

Räddningstjänsten i Vimmerby kommun har fått larm om ett brinnande arbetsfordon på Västerviksvägen i Frödinge.

Larmet inkom till SOS Alarm klockan 00.27 under natten mellan skärtorsdagen och långfredagen.

Det ska röra sig om en arbetsmaskin som brinner på Västerviksvägen i Frödinge. Ärendeomfattningen bedöms vara hög.

– Vi fick in samtal om att det var en lastmaskin som hade börjat brinna med stora lågor. Räddningstjänsten är på plats och håller på och jobbar med detta just nu, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.

Det finns i dagsläget ingen prognos för hur länge räddningstjänstens insats kommer pågå.

– Vi har precis bara fått en framkomstbild så de håller på och jobbar, säger operatören.

Lastmaskinen står inte nära någon byggnad och det finns ingen spridningsrisk.

Uppdatering 01.15:

Räddningstjänsten är alltjämt kvar på platsen och jobbar med att släcka branden.

– De har fått ner lågorna på hjullastaren och satt en timme som prognos, säger operatören.

Vad som har orsakat branden är oklart.

Räddningsinsatsen avslutades klockan 01.15. Räddningstjänsten har gjort en efterkontroll, letat efter förhöjda temperaturer och lagt på spån på allt släckvatten.

– Ägaren får ta hand om det i ett senare skede, säger operatören.

Hjullastaren tillhör Frödinge sågverk och är totalförstörd.

– Den stod i fulla lågor när räddningstjänsten kom fram.

Fattade eld vid användning

Räddningsledaren Kenneth Söderberg berättar att branden var fullt utvecklad i hjullastaren vid räddningstjänstens ankomst.

– Det var fyra-fem meter till närmsta byggnad så det var ganska nära när vi kom ut. Vi fick tömma några pulversläckare för att försöka dämpa ner det och vänta in styrkan från Vimmerby så de kunde gå på med vatten och släcka ner den fullt. Den stod mitt på en asfaltsplan, fyra-fem meter från närmsta byggnad och ingen vind. Det var bra förhållanden för oss, säger Kenneth Söderberg.

Vad som gjorde att hjullastaren började brinna är oklart.

– Personalen hade inte använt den på ett tag och skulle köra den en liten bit. När det började lukta stannade de till och då började den brinna. Jag har inte en aning om vad som gjorde att den började brinna.

