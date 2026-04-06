ALLVARLIGA HÄNDELSEN I BUTIKEN UTREDS SOM RÅN

En man stökade inne på Ica Supermarket i Vimmerby i dag och har omhändertagits för sjukvårdens räkning. Vimmerbybutiken håller stängt resten av långfredagen till följd av incidenten. Bilden är ett montage. Foto: Läsarbild

En man betedde sig illa och stökade rejält inne på Ica Supermarket på långfredagen. Han är omhändertagen för sjukvårdens räkning och matvarubutiken meddelar på sociala medier att de håller stängt resten av dagen.

Polisen fick vid 15-tiden in ett ärende med uppgifter om en man som stökade inne i Ica Supermarkets butik i Vimmerby. Polisen fick även ett signalement på den misstänkte mannen och flera patruller skickades till platsen. Det hela slutade med att mannen omhändertogs för sjukvårdens räkning och misstänks för skadegörelse, enligt polisen.

– Han har kastat öl, sparkat på saker, betett sig illa helt enkelt, säger Evelina Olsson, pressinformatör vid polisens ledningscentral i Malmö.

Vår tidning har fått uppgifter om att mannen ska ha burit kniv och slagit med den i kassan, vad kan du berätta om det?

– Det är inte helt färdigt där än. Mannen är överlämnad till sjukvården. Vi får se när anmälan är skriven och vilka detaljer som framkommer där. Det är ett sjukvårdsärende och vi är klara på platsen.

Butiken öppnar imorgon igen

Ica Supermarket informerar nu om att de väljer att hålla butiken stängd resten av långfredagen till följd av den otäcka incidenten.

”Ingen person kom till skada och händelsen är hanterad”, skriver Ica Supermarket på sociala medier.

Butiken kommer hålla öppet som vanligt i morgon (påskafton).

Uppdatering 21.40:

Mannen, cirka 35 år gammal, utreds för rån och brott mot knivlagen. Med ett vasst föremål ska han ha hotat personal och på det sättet kommit över varor från butiken.

– Det framgår inte vad man har rånat. Ärendet leds av åklagare och det är oklart om han får vård eller om vi har tagit över honom, säger Evelina Olsson vid polisen.