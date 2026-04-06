Räddningstjänsten larmad – presenning ska ha släppt

Räddningstjänsten larmad – presenning ska ha släppt

BLÅLJUS 04 april 2026 12.34

Räddningstjänsten har larmats till övrig räddning i centrala Vimmerby.

Det ska röra sig om Prästgårdsgatan och larmet kom vid 12.20-tiden. 

– Det ska vara någon presenning som släppt från ett tak. Vi ska dit och göra en bedömning och sedan får vi samverka med Vimarhem. Det blåser rätt kraftigt, men vi får se vad vi kan göra, säger Kenneth Söderberg vid räddningstjänsten.

Vid 13.15-tiden säger räddningstjänsten att det rör sig om en presenning till en fasadrenovering.

– Den är tio meter bred och 50 meter lång kanske. Den har släppt, men vi har kontaktat Vimarhem och de tar det vidare i sin organisation och ska fixa det här. Det låter ju och fladdrar lite. Det ska bli kritiskt i natt, men man kommer fixa det innan det så allt är säkert sedan, säger Kenneth Söderberg.

Texten har uppdaterats.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

