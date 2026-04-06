HÄR FÖLJER DU SENASTE NYTT OM STORMEN – "BLIR STÖKIGT"

Ett träd föll under söndagen över en av broarna till Gästgivarehagen i Vimmerby. Foto: Jakob Karlsson

Räddningstjänsten har just larmats om träd som har fallit över riksvägen 23 både i Vimmerby och Hultsfreds kommun.

Larmet om ett fallande träd över riksväg 23 i Hultsfreds kommun kom vid klockan 15.19. Platsen ska enligt Trafikverkt vara några kilometer söder om Virserum i höjd med Triabo.

Ungefär samtidigt kom larmet om ett träd som hade fallit över riksväg 23/34 söder om Vimmerby, strax efter Åkeborondellen.

Båda händelserna har enligt Trafikverket stor påverkan på trafiken, och beräknas ha det fram till klockan 16.30 respektive 17.00.

Uppdatering klockan 16.30:

På väg 816 från Rumskulla N till Kulla kvarn ska ett träd ha fallit över vägen. Detta påverkar trafiken i båda riktningarna. Störningen förväntas vara kvar till klockan 16.45, rapporterar Trafikverket.

Strax söder om Locknevi, på väg 838 från Åkroken till Locknevi, ska en tall ha fallit över vägen. Trafiken påverkas i båda riktningarna, och rapporten från Trafikverket säger även här 16.45.

På riksväg 47 mellan Målilla och Järnförsen, i höjd med Östra Årena, har ett träd fallit över vägen. Händelsen förväntas ha stor påverkan för trafiken i båda ritkningar fram till klockan 18.00.

Uppdatering klockan 17.05:

Vid klockan 16.55 larmas räddningstjänsten i Hultsfreds kommun om "lösa föremål" på en adress på Stationsvägen i Mörlunda. Enligt SOS Alarms händelseinfo ska det handla om ett stort garagetält som har flugit in till grannen och dragit med sig en massa saker. Räddningstjänsten kommer dock inte åka på larmet, utan de inblandade personerna ska lösa det själva.

Uppdatering klockan 17.25:

Vid klockan 17.18 rapporteras det att ett träd har vält över länsväg 679 strax väster om Virserum, i höjd med Björkmossa. Även här är påverkan på trafiken stor och beräknas vara det fram till klockan 19.00.

Uppdatering klockan 18.45:

Ytterligare ett larm om farliga lösa föremål som flyger runt kom vid klockan 18.28. Denna gång är det på en adress på Fabriksgatan i Virserum. Det handlar om ett 80 kvadratmeter stort plåttak till en industrifastighet som håller på att flyga bort i blåsten, och ärendeomfattningen i larmet beskrivs som "hög". Denna händelse kan du läsa mer om i den här artikeln.

Uppdatering klockan 19.30:

Hundratals kunder är just nu strömlösa i Vimmerby, Västerviks och Hultsfreds kommun. Enligt Eon kan vissa kunder få vänta ända fram tills i morgon eftermiddag innan strömmen är tillbaka, och för ännu fler finns det ännu ingen prognos. Du kan följa våra uppdateringar om strömavbrottet här.

Uppdatering klockan 21.55:

Det rasar in rapporter till Trafikverket om nedfallna träd över vägar. Trafiken på riksväg 40 i höjd med Frödinge påverkas mycket av detta. Liten påverkan på trafiken har nedfallna träd som delvis har lagt sig över riksväg 34 mellan Storebro och Hultsfred, över länsväg 812 (gamla Rumskullavägen) strax väster om Gråssfall och över länsväg 706 vid Sevedstorp.

Samtliga dessa händelser ska ha inträffat mellan klockan 21.00 och 21.30.

Uppdatering klockan 22.00:

Ett träd har fallit över en av broarna in till Gästgivarehagen i Vimmerby.

Uppdatering 23.46:

Ett tak har rasat i Vimmerby och lagt sig över Södra Industrigatan.

En olycka har inträffat på riksväg 40 utanför Vimmerby.

En olycka har inträffat på E22 utanför Gamleby.

Det är problem med vattenleveranserna i Locknevi och i Tuna.

Kenneth Söderberg arbetar på räddningstjänstens presstjänst:

– Det blir stökigt tror jag. Vi har haft ett gäng larm och det ligger träd runtomkring hela kommunen, studsmattor som flugit in i lyktstolpar och flaggstänger som blåst av. Jag har en känsla att det inte är slut än. Vi får se vad natten har att bjuda på.