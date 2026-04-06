JUST NU: LARM OM BRAND I BYGGNAD I HULTSFRED KOMMUN

Räddningstjänsten i Hultsfreds kommun har just larmats om brand i en byggnad i kommunen.

Enligt larmet, som kom in till SOS Alarm vid klockan 19.38 på söndagskvällen, ska det handla om en brand i en byggnad söder om Mörlunda, i närheten av Tulunda Ängstugan.

Ärendeomfattningen beskrivs som hög, men vi har ännu ingen övrig information.

Uppdatering klockan 20.00:

Enligt SOS Alarms händelseinfo ska det vara en bekräftad brand i någon form av sidobyggnad, troligtvis ett garage. Räddningstjänsten är framme på platsen och har inlett släckningsarbetet. Vid 19.45 beskrev man att det brann kraftigt i byggnaden. Det ska finnas byggnader intill den som brinner och räddningstjänsten är lite bekymrad med tanke på vinden, men enligt operatören hos SOS Alarm ska vinden ligga på ”från rätt håll”.

Uppdatering klockan 20.50:

Enligt SOS Alarms händelseinfo kommer sidobyggnaden inte att kunna räddas. Räddningstjänsten inriktar fortfarande sitt arbete på att förhindra spridning.

Artikeln kommer att uppdateras.