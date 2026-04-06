UNG MAN FÖRSVUNNEN FRÅN CAMPING I MÅLILLA

Polisen söker efter en man i 20-årsåldern som försvunnit från en camping i Målilla. Genrebild. Foto: MostPhotos

Polisen har gått ut med en efterlysning som rör en man i 20-årsåldern. Han försvann från en camping kring Stora Hammarsjö i närheten av Målilla.

Mannen lämnade campingen där han bor tillfälligt med sin familj vid tiotiden idag och har inte kommit tillbaka. Polisen har larmats till området för att söka efter mannen.

Larmet kom in vid 12.37 och vid 15.15 gick polisen ut med en efterlysning. Man uppmanar allmänheten att inte leta i skogen.

"Vi ber allmänheten att inte ge sig ut i terrängen för att söka efter mannen. Detta kan störa polisens arbete, särskilt våra sökhundar, och försvåra för oss att hitta honom. Allmänheten kan kontrollera egna utrymmen som trädgård, garage, förråd och liknande och hålla utkik efter personen i det egna närområdet. Tack för visad hänsyn och hjälp", skriver polisen.