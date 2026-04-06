MARKBRAND I VIMMERBY KOMMUN SLÄCKT

Vid 19.15 larmades räddningstjänsten till en markbrand i närheten av Tuna.

Det är i närheten av Fjälster som det började brinna i terrängen av okänd anledning. Ytan som brandhärjats mäter cirka 200 kvadratmeter. Räddningstjänsten är på plats för att släcka och har situationen under kontroll.

Vid 20.25 hade räddningstjänsten avslutat sin insats.

– Det var ett område som brunnit av, men det glödde lite vid ett stenröse som vi säkerställde och lade på vatten. Orsaken är okänd, säger Magnus Svahn vid räddningstjänsten.