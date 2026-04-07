07 april 2026
Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

SMÅLAND: Försvunnen kanotist hittad död

BLÅLJUS 07 april 2026 17.00

I förra veckan försvann en man i samband med att en kanot välte omkull i en sjö utanför Växjö. Nu har den unga mannen hittats död.

Det var i onsdags kväll som polisen larmades till en sjö utanför Växjö. Larmet gällde då en kanot som uppges ha vält omkull. Två personer befann sig i kanoten vid tillfället och en av de två männen lyckades själv ta sig upp på land. 

Ett stort antal polisresurser tillsammans med räddningstjänst och sjöräddning sökte efter den saknade personen, men han kunde inte hittas.

Nu, nästan en vecka senare, meddelar polisen att dykare har hittat den unga man som försvann. 

– Han är anträffad avliden. Anhöriga är underrättade, säger Thomas Johansson, presstalesperson på polisen, till SVT Nyheter Småland. 

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

