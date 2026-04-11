TRE PERSONER TILL SJUKHUS – HÄR ÄR SKADELÄGET

En trafikolycka med flera fordon ska ha inträffat på väg 783 mellan Ankarsrum och Hjorted.

Enligt larmet ska det röra sig om personbilar. Larmet kom vid 17.55-tiden på fredagen. Polisen skriver på sin hemsida att både polis och ambulans är på väg till platsen.

"Det är oklart skadeläge för de inblandade", skriver polisen.

Uppdatering 19.00:

En förare till en av bilarna, en man i 25-årsåldern, blåste positivt och utreds för rattfylleri. Tre personer drabbades i olyckan, men skadeläget är okänt. Vägen bedöms vara helt avstängd till cirka 19.30. Tre ambulanser larmades till platsen, men det är oklart om någon lastades. Båda bilarna ska bärgas, en av dem hamnade på sidan i diket.

Uppdatering 21.44:

En man i 25-årsåldern fördes till sjukhus med lindriga skador efter olyckan. Han har sedan kunnat lämna vården. Polisens utredning rör nu grovt rattfylleri sedan promillehalten visat sig överstiga 1,0 promille. Det är oklart om det är samma person som fördes till sjukhus som också utreds för brott.

Uppdatering 23.45:

Region Kalmar berättar att ytterligare två personer fördes till sjukhus, en man i 55-årsåldern och en pojke runt 15 år. Dessa klarade sig också med lindriga skador och har kunnat åka hem. Samtliga inblandade är boende i norra delen av länet.