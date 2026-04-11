11 april 2026
FÖRSVUNNA MANNEN HITTAD VID LIV INATT

Sökarbetet efter den försvunne mannen gav resultat inatt. Foto: Lotta Madestam

BLÅLJUS 11 april 2026 07.00

Den man som försvann från Virserum i torsdags förmiddag har nu hittats. Mannen var vid liv och lämnades över till vården för kontroll. 

Mannen hittades inom polisens sökområde och beskedet kom vid 00.32 inatt. Han var vaken och talbar.

I nästan två dygn har polisen sökt efter den äldre mannen som försvann från Virserum under torsdagens förmiddag. Under fredagen kopplades Hemvärnet och Missing People in i sökandet som alltså slutade på bästa sätt.

"Polisen är ytterst tacksam för allmänhetens hjälp med tips och observationer. Även ett stort tack externa samarbetspartners som också deltagit i sökandet", skriver polisen på sin hemsida. 

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

