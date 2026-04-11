FÖRSVUNNA MANNEN HITTAD VID LIV INATT

Sökarbetet efter den försvunne mannen gav resultat inatt.
Foto: Lotta Madestam
Mannen hittades inom polisens sökområde och beskedet kom vid 00.32 inatt. Han var vaken och talbar.
I nästan två dygn har polisen sökt efter den äldre mannen som försvann från Virserum under torsdagens förmiddag. Under fredagen kopplades Hemvärnet och Missing People in i sökandet som alltså slutade på bästa sätt.
"Polisen är ytterst tacksam för allmänhetens hjälp med tips och observationer. Även ett stort tack externa samarbetspartners som också deltagit i sökandet", skriver polisen på sin hemsida.