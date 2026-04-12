BATTERI TILL ELSKOTER FATTADE ELD PÅ BOENDE – "RÅDIGT INGRIPANDE"

Räddningstjänsten har fått larm om en befarad brand i byggnad i Hultsfred. Det visar sig vara ett batteri som fattat eld.

Enligt larmet som inkom till SOS Alarm vid klockan 15.25 ska det röra sig om en brand i en publik lokal på Östra Långgatan i Hultsfred.

Larmet inkom från boendet Imis AB, visar det sig.

– Vi fick till oss att det är ett ett litiumbatteri till en elskoter som brunnit, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.

Boende uppges ha släckt branden och lagt ut batteriet utanför byggnaden. Räddningstjänsten är fortsatt på plats och ventilerar ut röken.

Andreas Enberg, insatsledare på plats, kan berätta mer om vad som hänt.

– Batteriet hade tagits ur skotern och stod på laddning inomhus, när det började brinna. De boende slängde ut batteriet, så det var ett rådigt ingripande.

Blev det några skador på fastigheten?

– Det var mest rök och lite bränt på golvet. De handlade exemplariskt, så det har klarat sig bra.

Efter att ha ventilerat ut röken och lagt batteriet i blöt ställde styrkan in på stationen strax efter klockan 16.

Artikeln har uppdaterats.