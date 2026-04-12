ANMÄLAN UPPRÄTTAS EFTER DAGENS OLYCKA – TVÅ TILL SJUKHUS

Vid 16-tiden på söndagen fick SOS in ett larm om en trafikolycka mellan Vimmerby och Blackstad. Två personer fördes senare till sjukhus.

Det ska enligt initiala uppgifter röra sig om en singelolycka på väg 782 mellan Vimmerby och Blackstad. Trafikredaktionen uppger att det är mellan Ämtelid och Klocketorp i riktning mot Blackstad olyckan inträffat.

Uppdatering klockan 16.35:

– Det är en personbil som gått av vägen vad vi förstår det som, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.

Det ska vara två drabbade personer, som båda uppges vara ute ur bilen.

Utöver räddningstjänst är också ambulans på plats och polis uppges snart anlända.

Uppdatering klockan 16.50:

Polis är nu på plats.

"Det är en bil som av okänd anledning kört av vägen och ner i diket. Bilen kommer att behöva bärgas från platsen", skriver Patric Fors vid polisens pressavdelning på hemsidan.

Två personer är som sagt inblandade i olyckan, men skadeläget är oklart. De uppges dock ha kunnat ta sig ut bilen på egen hand.

Uppdaterad klockan 17.40:

Ledningsoperatören uppger att räddningstjänsten är klar på platsen sedan någon halvtimme tillbaka, och har lämnat över till polis.

– Båda personerna i bilen uppges ha förts med ambulans till sjukhus för kontroll.

Uppdaterad klockan 21.00:

Enligt Patric Fors, presstalesperson vid Polisen region Syd kommer en anmälan om vårdslöshet i trafik upprättas.

– Det har gjorts inledande förhör på plats, men i nuläget kan jag inte säga vad som ligger bakom att en anmälan upprättas, säger han.

Polisen var klara på platsen vid 17-tiden. Då skulle bilen bärgas, oklart när dock. Fortfarande finns inga uppgifter om skadeläget.