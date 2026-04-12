JUST NU: BIL HAR GÅTT AV VÄGEN – TVÅ DRABBADE

Vid strax efter klockan 16 fick SOS in ett larm om en trafikolycka mellan Vimmerby och Blackstad.

Det ska enligt initiala uppgifter röra sig om en singelolycka på väg 782 mellan Vimmerby och Blackstad. Trafikredaktionen uppger att det är mellan Ämtelid och Klocketorp i riktning mot Blackstad olyckan inträffat.

Uppdatering klockan 16.35:

– Det är en personbil som gått av vägen vad vi förstår det som, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.

Det ska vara två drabbade personer, som båda uppges vara ute ur bilen.

Utöver räddningstjänst är också ambulans på plats och polis uppges snart anlända.

Uppdatering klockan 16.50:

Polis är nu på plats.

"Det är en bil som av okänd anledning kört av vägen och ner i diket. Bilen kommer att behöva bärgas från platsen", skriver Patric Fors vid polisens pressavdelning på hemsidan.

Två personer är som sagt inblandade i olyckan, men skadeläget är oklart.

Artikeln kommer uppdateras.