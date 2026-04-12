JUST NU: LARM OM VILLABRAND SEDAN BATTERI BÖRJAT BRINNA

Vid 21-tiden på söndagskvällen fick räddningstjänsten larm om brand i byggnad.

Enligt uppgifter från SOS Alarm är det en befarad brand i en villa på Sevedegatan i Storebro.

Räddningstjänstens ledningsoperatör har mer uppgifter om larmet:

– Det är batteriet till en elsparkcykel som börjat brinna. Det verkar som det släckts med pulversläckare, men vi är på plats för att se så det är ordentligt släckt och att alla mår väl.

Både räddningstjänst och ambulans är på plats, men det ska inte röra sig om några personskador.

Det här var andra larmet på kort tid i vårt spridningsområde där ett batteri fattat eld. Tidigare under söndagen började ett batteri till en elskoter brinna i samband med laddning på ett boende i Hultsfred.

Artikeln har uppdaterats.