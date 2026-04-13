MAN SKA HA SOMNAT – ORSAKADE OLYCKA

Under söndagen inträffade en trafikolycka på länsväg 782 mellan Vimmerby och Blackstad. Föraren misstänks för att ha somnat vid ratten.

Det var vid 16-tiden på söndagen som det kom larm om en singelolycka på väg 782 mellan Vimmerby och Blackstad. En personbil hade då gått av vägen.

Två personer färdades i bilen, men båda skulle ha tagit sig ur av egen maskin. Bilen fick bärgas från platsen och enligt uppgifter under söndagen fördes båda till sjukhus för kontroll.

– Ingen ska ha blivit skadad, säger Hampus Haag under måndagen.

Föraren, en man i 20-årsåldern, som är hemmahörande i en kommun i Ångermanland, är misstänkt för vårdslöshet i trafik.

– Personbilen körde av vägen och eventuellt har föraren "nickat" till under körningen och färden, säger Hampus Haag.