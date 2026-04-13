13 april 2026
Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

MAN SKA HA SOMNAT – ORSAKADE OLYCKA

BLÅLJUS 13 april 2026 14.00

Under söndagen inträffade en trafikolycka på länsväg 782 mellan Vimmerby och Blackstad. Föraren misstänks för att ha somnat vid ratten.

Det var vid 16-tiden på söndagen som det kom larm om en singelolycka på väg 782 mellan Vimmerby och Blackstad. En personbil hade då gått av vägen. 

Två personer färdades i bilen, men båda skulle ha tagit sig ur av egen maskin. Bilen fick bärgas från platsen och enligt uppgifter under söndagen fördes båda till sjukhus för kontroll.

– Ingen ska ha blivit skadad, säger Hampus Haag under måndagen. 

Föraren, en man i 20-årsåldern, som är hemmahörande i en kommun i Ångermanland, är misstänkt för vårdslöshet i trafik. 

– Personbilen körde av vägen och eventuellt har föraren "nickat" till under körningen och färden, säger Hampus Haag. 

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

