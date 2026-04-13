Flera jaktbrott i trakten – ingen har gett sig till känna

De senaste dagarna har det varit flera jaktbrott i trakten.

* I fredags den 10 april hittade en förbipasserande ett skadat rådjur på länsväg 699 i Hultsfred. Det finns inga uppgifter på vem som kört på rådjuret.

* Den 7 april körde en person förbi ett dött rådjur på länsväg 812 i höjd med Vimmerby.

– Det inte hon som har kört på det, men hon ringer in om det, säger Hampus Haag vid polisen.

Inte heller där vet man vem som har gjort det.

* Den 6 april hittades också ett påkört rådjur på Mariannelundsvägen i Vimmerby. Där finns inte heller någon misstänkt.