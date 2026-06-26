Polisen utreder frontalkrocken i morse – kvinna misstänkt

En trafikolycka har inträffat i Stora Sinnerstad utanför Mörlunda där två bilar är inblandade. Foto: Lotta Madestam

Vid 13.30 meddelade Region Kalmar att båda klarat sig med lindriga skador. Under dagen har polisen inlett en utredning om vårdslöshet i trafik.

Räddningstjänsten fick larm om en trafikolycka i kommunen runt halv åtta i morse, där flera fordon ska vara inblandade. Det uppges vara tre drabbade personer, varav två förts till sjukhus.

Fordonen har frontalkolliderat på en mindre grusväg i Stora Sinnerstad. I personbilen färdades en kvinna i 40-årsåldern och ett barn i femårsåldern. Dessa har förts till sjukhus, en med ambulans och en med hjälp av anhörig. I pickupen färdades en man i 45-årsåldern som klarade sig helt oskadd.

"Var vid god vigör"

Tidigare under morgonen uppgav räddningstjänsten att fyra personer var inblandade, men det handlar alltså om tre. Räddningstjänsten är nu klar på platsen.

– Det är en mindre väg och de har frontalkrockat, vem och varför har jag ingen uppgift om. Polisen får reda ut det. Räddningstjänsten är klar på platsen och vägen avstängd fram tills att bärgningen är klar. Alla var vid god vigör och man kunde tala med dem, men skadeläget är alltid svårt att säga, säger Ulf Bovein vid räddningstjänsten i Hultsfred.

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Båda bilarna bärgas

Polisen kommer nu att utreda olyckan.

– Det är en kvinna och ett barn som förts till sjukhus, men vi räknar med att kunna hålla förhör med henne för att kunna komma fram till vad som orsakat olyckan. Bärgare är beställt till båda fordonen, säger Filip Annas vid polisens presstjänst.

Har ni någon bild av vad som orsakade olyckan?

– Det ska vi ta reda på nu, vem som är vållande, men vi har ingen riktig uppfattning om det innan vi har kunnat höra alla. Den andra parten har det hållits förhör med. Skadeläget ska inte vara allvarligare än att vi kan hålla förhör med de inblandade.

Efter lunch meddelade Region Kalmar att båda som fördes till sjukhus har klarat sig med lindriga skador och kunnat lämna sjukhuset. Kvinnan och barnet är bosatta i södra delen av Kalmar län.

Polisen har inlett en utredning om vårdslöshet i trafik och misstänkt är en kvinna i 35-årsåldern.

Lotta Madestam

Jakob Karlsson