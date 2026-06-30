BIL KÖRDE NER I EMÅN – ALLA TRE KLARADE SIG OSKADDA

Det ligger spår av bildelar och en sönderkörd skylt i diket. Foto: Lotta Madestam

En personbil körde av okänd anledning av riksväg 34/47 i höjd med Målilla och hamnade i Emån på tisdagseftermiddagen. Tre personer färdades i bilen och klarade sig oskadda. Vid halv sex är det stopp i båda riktningarna på grund av bärgningsarbete.

Larmet inkom till SOS Alarm klockan 13.56 på tisdagen.

Enligt de initiala uppgifterna i larmet rör det sig om en singelolycka med en personbil precis utanför Målilla på riksväg 34/47.

En personbil har kört av vägen och ner i en å intill vägen. Enligt räddningstjänstens ledningsoperatör är tre personer drabbade och alla tre lyckades ta sig ut ur fordonet för egen maskin.

– Ambulansen är framme på platsen och det är just nu fokus på att se till de drabbade och dirigera trafiken, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.

Bilen står i vattnet och enligt polisen är bilen just nu helt under vatten.

– Bilen kommer behöva bärgas framöver, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.

Enligt vår reporter på plats är det öppet i södergående riktning på riksvägen. Norr över leds trafiken om via Rosenfors.

Uppdatering 15:05:

Räddningstjänstens ledningsoperatör berättar att räddningstjänsten fortfarande är framme på platsen. De tre drabbade personerna har klarat sig oskadda. Det är oklart om ambulansen kommer ta med personerna till sjukhus.

– Det vet jag inte. Ambulansen är framme och undersöker dem på plats, säger operatören.

Uppdatering 15.30:

Enligt polisen färdades en man och en kvinna och ett barn på ett år i bilen.

– De tre personerna är ute ur bilen och tog sig själva ut ur bilen, säger Leif Fransson vid polisen.

För polisen finns just nu inget att göra på platsen.

– Det är inget för oss i nuläget. När bilen ska bärgas ska vi se till att bärgarna och räddningstjänsten kan jobba i lugn och ro, det vill säga att vi håller avspärrningarna. Det kan bli trafikproblem när bilen ska bärgas, men det är ett arbete som inte har inletts, säger Leif Fransson.

Vad som har orsakat olyckan och om det finns någon misstanke om brott är oklart.

– Det står inget om det nu. Man ska prata med kvinnan och mannen i bilen. Om man har varit med om en sån här händelse så är man rätt uppskakad och då kanske tankarna far på alla möjliga håll och kanter. Man behöver prata med dem under ordnade former. Vi får se vad man kommer fram till när man har pratat med de inblandade, om det föreligger någon form av brott eller om det är en olycka utan misstanke om brott.

Uppdatering 15.45:

Andreas Enberg vid räddningstjänsten i Hultsfred berättar att de tre personerna förs med ambulans till sjukhus för kontroll.

Räddningstjänsten har lämnat platsen och är hemma på stationen igen.

Hur blir det med bärgning av bilen som står i Emån?

– Det får vi se. Det sköter bärgningsfirman så vi får se när de kommer göra det eller hur det blir.

Det kan bli i dag eller om några veckor?

– Jag tror att man tar det så fort som möjligt. Det brukar vara så vid bärgning.

Det fanns inget läckage från bilen och räddningstjänsten vet inte hur olyckan har gått till. Vägen är återigen öppen för trafik i båda riktningarna.

Uppdatering 16.10:

Leif Fransson vid polisen berättar att polisen skriver en anmälan med brottsrubriceringen vårdslöshet i trafik. Föraren, en man i 35-årsåldern, misstänks för brottet.

– Polis på plats har pratat med inblandade och det har framkommit uppgifter som gör att man skriver en anmälan på vårdslöshet i trafik. Vi får se vad det blir i slutändan. Allt efter utredningen fortskrider kan det ändras, både upp och ner. Bara för att man skriver en anmälan i det här läget blir det inte slutresultatet. Det är en del i utredningsarbetet, säger Leif Fransson.

Uppdatering 17.35:

Just nu är det stopp i trafiken i båda riktningarna, på grund av pågående bärgningsarbete. Enligt Trafikverket har trafiken stått still sedan strax efter 17. Vägen väntas öppna igen klockan 18.

Uppdatering 18.45:

Region Kalmar län meddelar i en olycksbulletin att de inblandade personerna, en man och en kvinna i 35-årsåldern och en flicka under 15 år, är lindrigt skadade och ej inlagda på sjukhus. De är hemmahörande utanför Kalmar län.