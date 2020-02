Kvinna stal från funktionshindrades idrottsförening

En kvinna i 40-årsåldern döms för att ha förskingrat nästan 4 000 kronor från Hultsfreds Handikapp Idrottsförening. Kvinnan satt i styrelsen när hon tillägnade sig pengarna under åren 2015 och 2016. Straffet blir fängelse i två månader.

Kvinna åtog sig att köpa in kläder i föreningens namn och kläderns skulle bekostas av de aktiva. Pengarna samlades in under träningar – men kvinnan betalade sedan inte fakturan. Hon har i förhör hävdat att hon lämnade över pengarna till en person o klubben, men den versionen köper inte tingsrätten.

Fakturan ställdes till kvinnan och händelsen upptäcktes när fakturan sedan inte betalades. Beloppet det handlar om är 3 800 kronor och det ska hon nu betala i skadestånd.

Körde på fel sida av vägen

Att kvinnan döms till fängelse beror dock på ett annat brott. Med sin dotter i bilen var kvinnan nära att kollidera med en polisbil i Målilla den 22 februari förra året. Polisen följde efter kvinnan i 500 meter och vid flera tillfällen körde hon på fel sida av vägen. Promillehalten uppgick till 1,32. Det brottet har hon erkänt och straffet blir två månader i fängelse.