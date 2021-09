Bandet till kulturskolans nyrenoverade källarlokaler invigdes under festliga former. Foto: Johanna Karlsson

Ett trettiotal personer deltog under invigningen. Foto: Johanna Karlsson

Kulturskolan invigde nyrenoverade lokaler – ”Helt underbart att det är färdigt”

Under lördagen anordnade Kulturskolan i Vimmerby öppet hus och passade samtidigt på att inviga den nyrenoverade källarvåningen. Dagen inleddes med tal, musik och bandklippning innan dörrarna öppnades till visning av huset och prova-på-aktiviteter.

Under året har källarvåningen på Kulturskolan i Vimmerby genomgått en omfattande renovering för att möta behoven som finns i de olika verksamheterna. Omklädningsrum, loger, kostymförråd och rekvisitaförråd har bland annat byggts i anslutning till teatersalongen. I lördags anordnades öppet hus där allmänheten välkomnades att se lokalerna och pröva på olika aktiviteter kopplade till kulturskolans verksamheter.

”Får vara precis som vi är”

Jennie Leander Lilja, chef för Kulturskolan höll tal innan bandet till källaren klipptes och passade samtidigt på att knyta an till Kalmarsunds Pridevecka som firats under veckan.

– I det här huset får alla former av kreativitet flöda, och vi ska vara stolta över att vi har det här i kommunen. Det är en plats där vi alla får vara precis som vi är – så modiga, så utmanande och så engagerade som vi vill vara. Det är inkludering på riktigt, och det som gör att vi kan förändra världen. Vi vill att det ska bubbla ännu mer i det här huset, och nu har vi nyrenoverade lokaler som är helt anpassade för vår verksamhet.

Önskemål om renovering i tio år

Önskemål om renovering och att få omklädningsrum till dans- och teaterelever har funnits länge och är något som diskuterats fram och tillbaka i uppemot tio år berättar Jennie.

– Jag vet inte hur länge vi har tagit upp det. Men omklädningsrum har det nog pratats om i 10 år säkert. Så det är helt underbart att det är färdigt nu.

Prova-på-aktiviteter

Ett trettiotal personer deltog under invigningen och lyssnade till en del av kulturskolans musikelever som uppträdde. Under dagen fortsatte det att strömma in besökare som ville prova på att spela instrument, se på dans- och teaterföreställning, slöjda, göra tiktok-videos och fotografera.

Johanna Karlsson johannaikulla@gmail.com

