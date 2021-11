Så lyder den ekonomiska prognosen för Vimarhem

Det kommunala bostadsbolaget Vimarhem AB visade ett överskott på 5,6 miljoner kronor per sista augusti. Men överskottet i delårsbokslutet visar sannolikt ett för högt överskott jämfört med vad det kommer bli i slutet av året.

Prognosen vid samma tidpunkt löd 3,5 miljoner kronor i resultat för 2021.

– Prognosen visar inte på så stort överskott som delårsbokslutet och det kan vara aningen missvisande. Det är en hel del underhållsåtgärder på gång som kommer belasta resultatet, sa Johan Oléhn, vd för Vimarhem, i slutet av oktober.

Att underhålla bolagets bestånd och behålla ekonomin på en tillfredsställande nivå är alltid en balansgång.

– Vi försöker bygga upp soliditeten sakta men säkert och det är en målsättning. Men det gäller också att underhålla våra bostäder i den takt som krävs, så att inte underhållsbehovet sticker iväg eller ökas. Vi försöker utföra det som är planerat att ske 2021.

Gjort flera investeringar

Under 2021 har ett flertal investeringar skett, däribland puts av fasad och fönsterbyte på Prästgårdsgatan i Vimmerby samt kulvertar för hetvatten i Storebro med mera.

– Vi gör mycket underhållsarbete och resultatet påverkas av hur mycket man hinner med och hur långt man kommer. En annan påverkansfaktor är uthyrningsgraden. Vi har varit bortskämda med väldigt bra siffror under några år. Normalt ligger det kanske på tio lediga lägenheter, men nu har det ökat de senaste månaderna. Det påverkar förstås i pengar. Det allra bästa är att få in hyresintäkter och det är inget bra när det är noll kronor, säger Vimarhems ordförande Magnus Danlid (C).