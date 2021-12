Ännu mer snö i natt – "Besvärligt väder på gång"

Ännu mer snö är på ingång i länet med början under onsdagskvällen. SMHI har gått ut med en gul varning för norra länet, samt en orange varning för de södra delarna av länet gällande vind i kombination med snöfall. SMHI:s jourhavande meteorolog tror att läget på vägarna kan vara besvärligt ända in på torsdagsmorgonen i de norra delarna av länet.

Det väntas snöa kraftigt i länet under natten mot torsdag. SMHI har gått ut med en gul varning för vind i kombination med snöfall som gäller i stora delarna av Götaland. Alexandra Ohlsson, jourhavande meteorolog på SMHI bekräftar att det är besvärligt väder i antågande.

– Ja det är besvärligt väder på gång. Vi har fått in det här snöfallet västerifrån och det kommer ligga kvar över Vimmerby-trakten och norra delen av länet resten av dagen. Man får räkna med snöfall ända in under torsdagsmorgonen.

Hur mycket snö rör det sig om?

– Jag tror att man får räkna med 5-10 cm snö. Det är större nederbördsmängder längre söderut. Det börjar lugna ned sig allt mer under torsdagsmorgonen, men har de inte hunnit röja undan på vägarna kan det vara besvärligt i trafiken på torsdagsmorgonen.

Det kommer även att blåsa kraftigt i samband med snöfallet.

– Det kommer att blåsa i samband med att det snöar och det kan bidra till att det blir extra besvärligt, dels för att snön kommer yra runt, och på vägarna kan snön samlas lite mer. Blickar jag in under början av torsdagen så ser det ut som att det fortfarande kommer att vara blåsigt.