Se upp i jultrafiken – här är Vimmerbys mest olycksdrabbade vägar

Jul och nyår är de helger när flest personer ger sig ut i trafiken. Mycket trafik och kanske också dåligt väglag leder till många trafikolyckor. Försäkringsbolaget If går inför trafikhelgerna ut med tips på hur man ska tänka inför bilresor under helgerna, och presenterar även statistik över kommunens mest olycksdrabbade vägar.

Två stora trafikhelger står för dörren och många kommer under jul och nyår resa genom landet för att träffa familj och vänner. Enligt färsk statistik från försäkringsbolaget If har mellan 24 och 61 personer skadats på vägarna i Kalmar län varje jul de senaste tio åren. Under perioden har sammanlagt sju personer omkommit i trafikolyckor i länet. Det värsta trafikåret i länet var 2018, då hela tre personer omkom, och 61 personer skadades visar statistik som If delat i ett pressmeddelande inför jultrafiken.

– Vi känner alla till att risken för en olycka i jultrafiken är hög. Du kanske jagar sista julklapparna eller försöker hinna fram till julfirandet i tid samtidigt som väglaget är dåligt. Vårt tips är att vara ute i god tid så att du slipper stressa. Det är viktigt att du håller avstånd till framförvarande fordon och tänk på att bromssträckan är mycket längre när det är halt väglag, säger Johan Granholm, motorexpert på försäkringsbolaget If i pressmeddelandet.

Fyra av tio ska ut på vägarna

Enligt en undersökning som försäkringsbolaget gjort uppger så många som fyra av tio att de kommer att resa kring jul och nyår. Den mest olycksdrabbade dagen i trafiken brukar vara dagen innan julafton, och när julafton som i år hamnar på en fredag brukar den 22:a och 23:e december vara särskilt drabbade dagar.

– Vi rekommenderar att man har bra vinterdäck och fyller på spolarvätska innan man ger sig iväg. Se även till att ha med varningstriangel, isskrapa, snöskyffel, reflexväst, något att dricka och äta och extra filtar, då risken att fastna i långa köer är mycket vanligare i jultrafiken. Den som kör elbil behöver planera in lite tätare laddstopp då räckvidden förkortas när det är kallt ute och för att se till att ha tillräckligt med el kvar för att hålla värmen om man blir stående i några timmar i bilköer efter till exempel en olycka. Hur mycket en elbil drar för att hålla värmen varierar ganska mycket beroende på märke och modell, men det kan löna sig att sänka både hastighet och innertemperaturen några grader och använda stols- och rattvärme istället för att förlänga räckvidden, säger Johan Granholm.

Mest olycksdrabbade vägarna i Vimmerby kommun

If har även tagit fram statistik på vilka vägar i Vimmerby kommun som är mest olycksdrabbade. Högst upp på listan står väg 23 med hela 22 olyckor under åren 2015-2020. Sedan fortsätter listan med väg 40 med 20 olyckor under samma period, väg 760 med 7 olyckor, väg 770 med 5, väg 782 med 4 och väg 812 med 3 olyckor.