Kraftiga vindar får följder för tågtrafiken – Stångådalsbanan drabbas

Det uppger Trafikverket i ett pressmeddelande.

Utöver sträckan Kalmar–Rimforsa stängs också Värnamo–Halmstad, Ystad–Simrishamn, Kristianstad–Karlskrona och Helsingborg–Teckomator. Tider det gäller är från natt mot måndag 17/1 klockan 00.00.

– Vi tar det här beslutet för att säkerställa att inga tåg ska bli stående med passagerare och att resenärer så tidigt som möjligt kan planera sin resa på annat sätt, säger Annika Canaki, avdelningschef på verksamhetsområde Underhåll på Trafikverket i region syd i pressmeddelandet.

Sträckorna kontrolleras

Innan tågtrafiken kan starta igen kommer alla sträckor att kontrolleras och eventuella fel åtgärdas. Sträckorna Kristianstad-Karlskrona och Kalmar-Rimforsaförväntas kunna trafikeras igen från klockan 14.00 på måndag. Resterande banor beräknas öppna klockan 16.00 på måndag.

Det har under senaste dygnen varit kraftiga vindar som under olika perioder ställt till det på flera håll över landet. Nu rör sig nya oväder in och under söndagsförmiddagen beslutade Trafikverket i södra Sverige att från och med midnatt natt emot måndag stoppa tågtrafiken på flera sträckor. Anledningen är att det vid kraftiga vindar kan medföra att träd faller över spåren.

– För den som ska åka tåg gäller det att ta del av den information som finns på tågbolagens hemsidor, säger Annika Canaki.

Förväntas även påverka vägtrafiken

Trafikverket region syd håller väderläget under uppsikt och är väl förberedda. Vädret komma också att påverka vägtrafiken.

– Risken är att träd blåser omkull eller att andra föremål hamnar på vägarna. Vi är väl förberedda och har en dialog med våra driftentreprenörer som löpande åtgärdar det vi får kännedom om. Som trafikant ska man anpassa hastigheten och vara beredd på att det kan finnas hinder på vägen. Håll er också uppdaterad via vår webb där trafikinformationen hela tiden uppdateras, säger Annika Canaki.