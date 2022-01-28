Annons:

28 januari 2022
Veckans Vimmerby Sök

Trafiken på både Stångådalsbanan och Tjustbanan stängs i helgen på grund av det väntade ovädret.

INFÖR OVÄDRET: TRAFIKVERKET STÄNGER FLERA TÅGSTRÄCKOR

NYHETER 28 januari 2022 15.08

I helgen väntas ett kraftigt oväder slå till med full kraft mot vårt område. Av säkerhetsskäl stängs därför bland annat Stångådalsbanan och Tjustbanan.

Annons:

SMHI varnar för vindar på mellan 25 och 30 meter per sekund i vårt område under lördagskvällen, natten mot söndagen och söndagsförmiddagen.

På fredagseftermiddagen meddelade Trafikverket att tågtrafiken stoppas på flera sträckor i södra Sverige med anledning av det väntade ovädret. Detta gäller bland annat hela Stångådalsbanan och Tjustbanan.

– Precis som vid tidigare tillfällen tar vi det här beslutet av säkerhetsskäl. Vi vill inte riskera att det inträffar olyckor och att tåg blir stående med passagerare i ovädret, säger Annika Canaki, avdelningschef på verksamhetsområde Underhåll på Trafikverket i region syd, i ett pressmeddelande.

Innan tågtrafiken kan starta igen ska alla sträckor kontrolleras och eventuella fel åtgärdas. Om man vill ha mer information om sin resa, som exempelvis ersättningstrafik, hänvisar Trafikverket till det lokala eller regionala tågbolaget.

Fakta

Följande sträckor påverkas:

• Ystad – Simrishamn, från lördag klockan 16 till söndag klockan 12

•  Kristianstad – Karlskrona, från lördag klockan 18 till söndag klockan 15

•  Stångådalsbanan, Kalmar – Linköping, från lördag klockan 17.30 till måndag klockan 12

•  Tjustbanan, Linköping-Västervik, från lördag klockan 17.30 till måndag klockan 12

•  Eslöv – Helsingborg, från lördag klockan 16 till söndag klockan 12

•  Värnamo- Vaggeryd-Jönköping/Nässjö, från lördag klockan 16 till söndag klockan 17

•  Nässjö – Vetlanda, från lördag klockan 16 till måndag klockan 09

•  Nässjö – Hultsfred, från lördag klockan 16 till måndag klockan 09

•  Berga-Oskarshamn/Blomstermåla – Mönsterås, från lördag klockan 16 till måndag klockan 09

•  Värnamo – Halmstad, från lördag klockan 16 till måndag klockan 15

Källa: Trafikverket

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt