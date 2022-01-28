INFÖR OVÄDRET: TRAFIKVERKET STÄNGER FLERA TÅGSTRÄCKOR

Följande sträckor påverkas:
• Ystad – Simrishamn, från lördag klockan 16 till söndag klockan 12
• Kristianstad – Karlskrona, från lördag klockan 18 till söndag klockan 15
• Stångådalsbanan, Kalmar – Linköping, från lördag klockan 17.30 till måndag klockan 12
• Tjustbanan, Linköping-Västervik, från lördag klockan 17.30 till måndag klockan 12
• Eslöv – Helsingborg, från lördag klockan 16 till söndag klockan 12
• Värnamo- Vaggeryd-Jönköping/Nässjö, från lördag klockan 16 till söndag klockan 17
• Nässjö – Vetlanda, från lördag klockan 16 till måndag klockan 09
• Nässjö – Hultsfred, från lördag klockan 16 till måndag klockan 09
• Berga-Oskarshamn/Blomstermåla – Mönsterås, från lördag klockan 16 till måndag klockan 09
• Värnamo – Halmstad, från lördag klockan 16 till måndag klockan 15
Källa: Trafikverket