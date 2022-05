Dags för årets slutproduktion – handlar om ikoner

I dag har dansprofilen premiär för sin föreställning "Lessons by icons". Föreställningen visas torsdag, fredag och söndag i Kulturskolans lokaler och årets tema är ikoner.

– Det är slutproduktionen för årets treor och eleverna har valt ikoner. Det är mestadels musikaliska ikoner som Prince, Stevie Wonder, Whitney Houston, Abba och Christina Aguilera, säger Jennie Leander Lilja.

Eleverna har också jobbat med ett citat och för exempelvis Amy Winehouse är citatet "Why did´nt you hear me?".

– Varje nummer är en ren ikon med någon form av citat i sig som eleverna haft som inspiration.

Stort intresse

Totalt är det 14 elever som deltar i årets föreställning.

– Eleverna har skapat sina egna nummer utifrån det här och det ska bli lite som en biokväll. Man rullar upp numren och det blir cider och popcorn.

Intresset för föreställningarna brukar vara stort.

– Det går att förboka biljetter genom att ta kontakt med Kulturskolan på Instagram. Annars finns det biljetter att köpa på plats också. Ibland kan det vara hopplöst att få biljett, men nu är det inte lika många på scenen. Det är en riktig show med musik som alla kan känna igen sig i. Det är stor bredd på det.