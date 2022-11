Så mycket minskade hushållen sin elförbrukning i oktober

Under oktober minskade hushåll och mindre företag sin elförbrukning med 15 procent. Det visar en genomgång som Eon har gjort. – Det är anmärkningsvärt. Energibesparingar har slagit igenom på bred front, vilket gör mycket för att förbättra den tuffa situationen, säger Martin Höhler, vd på E.ON Energidistribution.

Under oktober månad minskade den distribuerade elen till hushåll och och mindre företag via Eon:s elnät med 15 procent jämfört med föregående år. Räknar man in större företag landar minskningen på tio procent.

Siffrorna var i princip motsvarande även under september månad.

– Vi talar således om en stark positiv trend som vi hoppas fortsätter. När vi nu går mot en vinter med höga elpriser, då kostnaderna för gas, kol och olja driver upp elpriserna på kontinenten, är alla insatser för att minska energiförbrukning och avlasta energisystemet viktiga. Och det är viktigt att vi alla är uthålliga, säger Martin Höhler.

Bra att vara flexibel

En färsk studie frå Energiforsk visar att om elförbrukningen i södra Sverige minskar med fem procent, så sjunker priserna där med cirka 40 öre per kilowattimme. Eon:s beräkningar visar att en temperatursänkning på en grad resultera i att energiåtgången sänks med fem procent.

– De är på värme och varmvatten de stora besparingarna kan göras. Men även små förändringar, som att stänga av stand by-lägen och byta gamla glödlampor till lågenergilampor, har god inverkan på miljö och ekonomi. Både företag och privatpersoner har möjligheter att minska kostnaderna genom att vara mer flexibel i sin elanvändning och dra ner konsumtionen vid de timmar som elpriset är som högst, säger Martin Höhler.

Siffrorna är justerade för temperatur, då årets oktober var en grad varmare än oktober 2021.