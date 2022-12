Var tredje minskar köttkonsumtionen på årets julbord

Mer än var tredje kommer äta mindre kött på julbordet i år. Det handlar inte främst om klimatskäl – utan snarare om inflationen. Det visar en undersökning från försäkringsbolaget If.

Andelen vegetarianer och veganer har aldrig varit så hög som nu. Den främsta drivkraften för en minskad köttkonsumtion är klimat- och miljöskäl, enligt Axfoods Vegobarometer 2021.

Men att svenskarna väljer att minska köttinnehållet på årets julbord har främst en annan orsak.

En ny undersökning från försäkringsbolaget If visar att de ökade livsmedelspriserna kommer att påverka svenskarnas rätter på julbordet. Totalt svarar 35 procent att de kommer äta mindre kött just i år.

40 procent av kvinnorna kommer äta mindre och 30 procent av männen.

Flest av prisskäl

13 procent anger priset som den största anledningen till att skippa köttfesten på julbordet. Bland unga vuxna mellan 25 och 34 år är det en av fem som anger det svarsalternativet.

Elva procent kommer att minska köttet på grund av dess klimatpåverkan. Ungefär lika många av andra skäl, som hälsa.

– Många känner oro över privatekonomin och de stigande matpriserna. Men det går att ordna ett gott och prisvärt julbord, kanske kan man i år ta chansen att testa helt nya gröna rätter, och gå ifrån de traditionella kött- och fiskrätterna där priserna ökat. Hälsoaspekten är också värd att lyfta i sammanhanget. Enligt kostråden ska vi äta 500 gram frukt och grönt per dag, så varför inte följa det även under julhelgen, säger Kristna Ström Olsson, hälsostrateg på If.

Undersökningen genomfördes i början av december och omfattade över tusen personer mellan 18 och 80 år.