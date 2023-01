Så mycket minskade elanvändningen under december

Många svettas nog inför den kommande fakturan. Svenskarna minskade dock sitt elanvändande med 18 procent under december månad.

Eldistributionen via Eons elnät till hushåll och mindre företag från 1 161 gigawattimmar under december 2021 till 949 gigawattimmar under december 2022.

Under december månad minskade den distribuerade elen till hushåll och mindre företag med 18 procent jämfört med föregående år. Räknar man in större företag blir den totala minskningen tolv procent.

Siffrorna är temperaturkorrigerade. I november månad minskade den distribuerade elen till hushåll och mindre företag med 15 procent.

– Det ger fyra påföljande månader med tilltagna energibesparingar, säger Eons presschef Patric Elmén.

Trots att svenskarna lyckats minska sitt elanvändande väntas elräkningen för december kunna bli en riktig mardröm för många. Elbolag har tidigare varnat och i dagarna gick elbolaget God El ut med ett mejl till sina kunder med en varning.

– Det här kommer att bli den högsta elräkningen någonsin, säger Maria Erdmann, elbolagets vd, till Aftonbladet.