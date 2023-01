Kenny ska ned till Ukraina igen – kort efter förra resan

Kenny Fransson ska försöka ta sig in i Ukraina igen.

Strax före jul kom Kenny Fransson hem från sin senaste resa till Ukraina. Redan den här veckan är planen att ta sig in i det krigsdrabbade landet igen. – Tanken är att gå in, men läget vänder ju från dag till dag, säger han.

Kenny Fransson ger sig iväg med bussen den här veckan för att ta sig från Södra Vi till det krigshärjade Ukraina igen. Exakt när han åker vill han inte gå ut med, men planen är att för tredje gången åka in i Ukraina.

Det är bara ett par veckor sedan han senast var där.

– Mina första två resor gick till Polen, men det här är tredje gången jag tänkt åka in i Ukraina. Det är tanken nu, men läget vänder ju från dag till dag. Risken är att man blir stående utanför tullen, men jag kommer ta ett beslut vid gränsen, berättar Kenny Fransson.

Vad avgör det beslutet?

– Jag uppdaterar mig om det senaste säkerhetsläget innan jag åker in. Som läget är just nu ser det illa ut, men vi får se. Man får alltid göra den bedömningen när man är på plats. Jag kommer avvakta. Tar det flera dagar innan det lugnar ned sig, så har vi ju ett läger i Polen där vi kan ställa av lasten. Men faran med mat är alltid att det kan komma råttor och det kan ta tid med omlastning. Det bästa är att ta sig in. Jag vill vara med och dela ut, se behovet och träffa människorna. Det går alltid att jobba mer effektivt då.

Fått tag i elverk

Bussen är fullastad med mat och andra förnödenheter. Han har även fått tag i några elverk, som behovet är enormt av.

– Ja, det är helt fullt. Jag fick tag i ett elverk i Hjältevad och har ett som jag själv skänker. Det gör att jag får tulla lite på matmängden eftersom jag prioriterat det här med elverken.

Drygt en tredjedel av maten kommer från vår trakt och de insamlingsvagnar som ställts upp. Resterande del är inköpt av organisationen Swedish Help.

– Jag skulle uppskatta att det ligger där någonstans. 60 procent kanske kommer från Vetlanda. Vi samarbetar ju väldigt tätt kring matdelen och kläderna. I mellandagarna var jag i Fjugestad och hämtade en hel buss med grejer. Det kommer bli en värdefull resa. Jag har bland annat fått 50 kilo falukorv och elva kilo isterband skänkt från Korvmoppen i Västervik. Det är väldigt bra.

Han tar över matdelen

På hemmaplan har Kenny Fransson hittat en ny samarbetspartner i form av Krister Segergren.

– Han kommer ta över matdelen och insamlandet i butiker. Det gör att jag kan fokusera mer på möten, sponsorer och transporter.

Inför den här resan har Kenny försökt få tag i skyddsutrustning för att vara mer säker i krigets Ukraina.

– Det har gått sämre. Jag som privatperson kan inte riktigt köpa de här högre klassade grejerna. Det är splitter och liknande som jag behöver skydd mot, men det verkar som att endast militär, polis och myndigheter kan köpa det. Jag ska se om jag kan få tag i det i Polen.

Hur länge stannar du den här gången?

– Tanken är att åka in och vara kvar i tre till fyra dygn i alla fall. Jag vill hinna kolla runt på plats och se hur det ser ut rent behovsmässigt. Jag har med mig julklappar, barnmat och barnkläder, så helst av allt skulle jag vilja åka till ett barnhem.

Inga planer på att sluta

Eldsjälen har inga planer på att sluta, trots att det här förstås tar väldigt mycket tid i anspråk.

– Det här är inte sista resan. Det kommer ju en dag när kriget är slut, men vår tanke är att fortsätta på olika sätt. Än så länge är det bara tankar, men det här är en organisation som kommer leva vidare. Behoven är stora i världen och vi alla som driver det här känner att vi hittat något vi brinner för. Vi har nog gjort det tidigare också, men inte kunnat sätta fingret på det då.