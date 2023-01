Nytt elstöd för företag får grönt ljus

I sitt beslut skriver Energimarknadsinspektionen att Svenska kraftnäts modell är en rimlig och godtagbar avvägning, som möjliggör för snabb hantering av utbetalningen av stödet.

Det anses inte strida mot syftet att stötta de kunder som drabbats särskilt hårt av höga elpriser.

Den 4 januari kom Svenska kraftnät med ett nytt omarbetat förslag till stöd för företag. Det handlade då om att få använda flaskhalsintäkter för att finansiera elstöd till näringsidkare och juridiska personer. Ett stöd som nu alltså får tummen upp av Energimarknadsinspektionen.

Stöd kommer att få ges med 0,50 kronor per kilowattimme i elområde 3 och 0,79 kronor per kilowattimme i elområde 4. Stödet beräknas på den el som förbrukats under perioden 1 oktober 2021 till och med den 30 september 2022.

Taket för storförbrukare är satt till drygt 22 miljoner kronor.