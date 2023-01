VARGREVIR UPPTÄCKT I KALMAR LÄN FÖR FÖRSTA GÅNGEN

Vargreviret som bildats i Kalmar län har bekräftats genom inventeringsarbetet med spårning på snö och genom DNA-analys. Det rör sig om ett revirmarkerande vargpar som etablerat sig i området öster om Kosta.

– Det är första gången som ett vargrevir har etablerats i Kalmar län. Då det nu konstaterats en permanent förekomst av flera vargar i området utanför Kosta finns det anledning för tamdjursägare att se över sina stängsel, säger Fredrik Ustrup, tf. avdelningschef.

Länsstyrelsen kommer fortsätta att samla in bland annat spillning och urin för DNA-analys för att säkerställa utbredningen av reviret. Hanen ska ha vandrat ned från reviret Gimmen 3 i Dalarna och honan har sitt ursprung från ett revir strax norr om Linköping.

– Hanen har under flera år uppehållit sig i samma område. Varken under den tiden eller när de under hösten gått tillsammans har några tamdjursangrepp skett i området, konstaterar Fredrik Ustrup.

Länsstyrelsen ser gärna att observationer av stora rovdjur rapporteras i Skandobs, då det bidrar till arbetet att fastställa rovdjursförekomsten i länen.