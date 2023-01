Elbörsen Nord Pool har presenterat priset för måndagen. Priset i elområde fyra, som gäller sydligaste Sverige, landar på 2,11 kronor per kilowattimme och priset i elområde tre landar in på 1,66 kronor per kilowattimme.

Priset sjunker i norra Sverige. I elområde ett och två hamnar måndagens elpris på 61 öre per kilowattimme.