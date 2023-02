Så mycket minskade elanvändningen i januari

Elanvändandet fortsatte nedåt under januari månad. Foto: MostPhotos

Elanvändningen fortsätter att minska i Sverige. Under januari 2023 minskade den distribuerade elen till hushåll och mindre företag med 14 procent, enligt Eons siffror.

Om större företag räknas in blir den totala minskningen tio procent.

– Vi ser nu fem månader i följd med rejäla energibesparingar. Det höga elpriset har verkligen skapat reell beetendeförändring, säger Linn Johansson, presskommunikatör på Eon.

Eldistributionen via Eons elnät till hushåll och mindre företag minskade från 1 277 GWh under januari 2022 till 1 103 GWh under januari år. I december månad var minskningen till hushåll och mindre företag 18 procent.

Siffrorna är temperaturkorrigerade.